AI ingezet om gezicht dood gevonden mogelijk Duitse vrouw Wassenaar te reconstrueren

Op woensdag 22 januari besteedt het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeichen XY Ungelöst aandacht aan een zaak uit Wassenaar. Op 4 juli 2004 werd in het duingebied bij Wassenaar een overleden vrouw gevonden. 'Nog altijd is onbekend wie zij is. Speciaal voor de Duitse uitzending is een foto van haar gezicht geretoucheerd met behulp van artificial intelligence (AI)', zo meldt de politie dinsdag.

Sleutels

Al sinds de vondst van de vrouw in 2004 doet de politie onderzoek naar de identiteit van de vrouw. Er zijn sterke aanwijzingen dat ze afkomstig is uit Duitsland. Zo werd bij de vrouw een sleutelbos aangetroffen. Er is van één sleutel bekend dat deze een link heeft naar de Duitse stad Bottrop. Maar waar de sleutels bij horen is een raadsel. De vrouw droeg ook verschillende kledingstukken die met name in Duitsland worden verkocht.

Identify Me

In het najaar van 2024 was de zaak uit Wassenaar onderdeel van de internationale campagne Identify Me. Die campagne is een Nederlands initiatief waarin Interpol en de politie in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland gezamenlijk de hulp van het publiek inroepen om de identiteit van overleden en mogelijk vermoorde vrouwen te achterhalen.

Uitgebreide reconstructie gemaakt

Onderdeel van de campagne is dat de Wassenaarse zaak nu via Aktenzeichen XY Ungelöst aan het Duitse publiek wordt voorgelegd. Het maandelijkse programma trekt elke uitzending zo’n vijf miljoen kijkers in Duitsland. Over het onderzoek naar de dood van de vrouw is door het Duitse programma een uitgebreide reconstructie gemaakt.

AI-foto

Van de gevonden vrouw is een goede foto beschikbaar zoals ze eruitzag na de vondst van haar lichaam. Deze foto staat nog altijd op politie.nl. (LET OP!!: foto kan als schokkend worden ervaren) In Duitsland is het minder gebruikelijk om foto’s van overleden personen te tonen. Daarom is met behulp van kunstmatige intelligentie het gezicht van de vrouw beter toonbaar gemaakt. De foto is handmatig verbeterd en uitgangspunt is dat ze herkenbaar moet blijven en dat haar gelaatstrekken dus zo veel mogelijk onveranderd blijven. Eerder was al een post-mortem-tekening van het slachtoffer gemaakt maar de hoop is dat de nieuwe foto tot meer herkenningen gaat leiden.

Informatie

Ook het publiek in Nederland kan nog altijd meedenken over de identiteit van de vrouw die in de zomer van 2004 gevonden werd aan de Wassenaarse Slag. Mogelijk verbleef de vrouw die periode ergens in de regio rondom Wassenaar. Informatie is nog altijd welkom via deze link of via onderstaand tipformulier.