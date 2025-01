Man die overvaller met afgepakt mes doodstak in Vlaardingen niet vervolgd

Wat een leuke uitgaansavond moest zijn, eindigt in de vroege ochtend van 25 juni 2022 in een drama. Bij een plantsoen in Vlaardingen moet een op dat moment 18-jarige man onder bedreiging van een mes zijn horloge afstaan.

Mes afgepakt

'De 18-jarige pakt het mes af en steekt meermaals. De overvaller komt te overlijden. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de verdachte voor het toebrengen van die fatale messteken niet strafbaar is en ontslaat hem van rechtsvervolging', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Horloge

De beroving is een vooropgezet plan om de verdachte na de stapavond te beroven van zijn horloge. Tijdens de worsteling die ontstaat, wordt het mes over en weer gebruikt. De overvaller loopt een paar passen weg en roept ‘sorry’. Daarop steekt de 18-jarige verdachte nog een keer, waarna de overvaller in elkaar zakt. Dat de verdachte dit doet, is het gevolg van een hevige gemoedsbeweging. Hij heeft de eerdere aanval als levensbedreigend ervaren.

Pathologisch onderzoek

Uit pathologisch onderzoek bleek dat het dodelijke slachtoffer negen steekletsels en drie snijletsels had. Het overlijden wordt verklaard door een steekletsel aan de hals en twee steekletsels aan de romp.

Noodweerexces

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat er sprake is van een vloeiend en dynamisch gevecht waaraan de verdachte zich niet kon onttrekken. Hij mocht zich verdedigen. Tijdens de worsteling wordt de verdachte, liggend op zijn rug, bedreigd door de overvaller die stekende bewegingen maakt. De verdachte heeft de aanval van het slachtoffer ervaren als een levensbedreigende situatie en wordt overmand door angst en woede.

Hevige gemoedsbeweging

De rechtbank stelt vast, anders dan de verdediging heeft bepleit, dat de verdachte in de loop van het gevecht verder is gegaan dan strikt noodzakelijk of geboden was. Dit was echter het gevolg van een hevige gemoedsbeweging die was veroorzaakt door de voorafgaande situatie. Net als het Openbaar Ministerie en de verdediging oordeelt de rechtbank dat het beroep op zogeheten noodweerexces slaagt. De verdachte had een andere keuze kunnen maken, stelt de rechtbank, maar de verdachte kan niet verweten worden dat hij deze keuze niet zo gemaakt heeft.

‘Bang en in paniek’

“De verdachte heeft zich verdedigd tegen iemand die hem aanviel met een mes", zegt persrechter Jacco Boek over het ontslag van rechtsvervolging. “De rechtbank zegt niet: 'je mag dit doen', maar heeft wel begrip voor de situatie. De overvaller viel de verdachte aan, stak hem en ging op hem zitten. De verdachte heeft zich vervolgens verdedigd. De verdediger werd vervolgens de aanvaller. Hij was bang, in paniek en heel erg boos. Onder die omstandigheden zeggen wij: we hebben er begrip voor dat je te ver bent gegaan met je verdediging."

Beroep op noodweerexces niet vaak gehonoreerd

Een beroep op noodweerexces wordt niet vaak gehonoreerd, zegt persrechter Boek. “Je mag je verdedigen, maar het moet wel in een redelijke verhouding staan. Wie aangevallen wordt met vuisten, moet zich ook met zijn vuisten verdedigen en niet met een mes of een pistool. Maar in deze uitzonderlijke situatie begrijpt de rechtbank het wel."