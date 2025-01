20 jaar cel geëist voor koelbloedige moord voor Rotterdamse kroeg

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 20 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Rotterdammer die in juni vorig jaar op straat voor een kroeg aan de Wolphaertsbocht een 32-jarige Hagenaar door het hoofd schoot. Het slachtoffer overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. “De camerabeelden bij het café laten een doelgerichte en aanvallende actie zien zonder enige aarzeling”, aldus de officier van justitie.

Die nacht is het slachtoffer uit in Rotterdam. Hij bezoekt meerdere kroegen en eindigt uiteindelijk in een horecagelegenheid aan de Wolphaertsbocht. Rond half drie ’s nachts komt hij daar aan en gaat naar binnen. Op beelden van binnen in het café is te zien dat het slachtoffer met verschillende mensen praat, eigenlijk precies wat je je voorstelt bij een bezoek aan een kroeg. Rond hetzelfde tijdstip vertrekt de verdachte van huis en rond drie uur komt hij, zo is op camerabeelden te zien, bij het café aan. Voor de deur praat hij enige tijd met een groepje mannen.

Zonder aarzelen geschoten

Daarna gaat het snel. Het slachtoffer komt nietsvermoedend naar buiten en passeert op een paar meter afstand de verdachte. Op de beelden van de beveiligingscamera is te zien dat de blik van de Rotterdammer direct gefocust is op het slachtoffer. Hij trekt een wapen en richt het van dichtbij op de Hagenaar. Nog voor hij goed en wel doorheeft wat er gebeurt, wordt hij van een meter afstand door het hoofd geschoten en krijgt daarna een duw waardoor hij tegen een geparkeerde auto valt. Op de camerabeelden is vervolgens te zien dat de verdachte wegrent in de richting van de Clemensstraat. De nacht daarop wordt hij door de politie aangehouden.

De verdachte verklaart dat hij een wapen had gekocht om zich tegen het slachtoffer te verdedigen. Er zou een aantal maanden eerder een ruzie tussen de twee zijn ontstaan. Waar die ruzie over ging is niet bekend. Daarnaast verklaart verdachte dat hij die nacht met het wapen de Hagenaar enkel onder controle wilde houden en dat de Glock per ongeluk was afgegaan. Uit de camerabeelden blijkt volgens het OM dat die verklaring niet klopt. Duidelijk is te zien dat het wapen gericht wordt en de trekker ijskoud wordt overgehaald.

Moord

Volgens de officier van justitie is sprake van moord. “De verdachte ziet het slachtoffer naar buiten komen, er is geen contact tussen de twee. Het ziet er plat gezegd uit als een afrekening. Daarnaast kocht de verdachte een wapen tegen de achtergrond van een conflict om te gebruiken als hij het slachtoffer tegen zou komen.” Hoewel er aanwijzingen waren dat verdachte naar de Wolphaertsbocht ging omdat hij wist dat het slachtoffer daar was, is daar geen keihard bewijs voor gevonden. Het lijkt er dus op dat de twee elkaar toevallig tegen zijn gekomen.

Hoge strafeis passend

Voor het Openbaar Ministerie is een langdurige celstraf passend. “Het is moeilijk onder woorden te brengen wat een impact het verlies van hem op zovelen heeft gemaakt. Het slachtoffer was een man die midden in het leven stond. Hij had een gezin, een grote familie en vriendengroep. Zijn dood heeft velen in zijn leven geraakt. Een moeder heeft haar zoon verloren. Zijn kinderen moeten door het leven zonder vader. Zijn partner zal verder door het leven moeten gaan zonder haar geliefde. Zijn zussen zullen voor altijd hun grote broer moeten missen waar zij terecht konden voor advies, voor steun.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.