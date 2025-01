Politiemedewerker handelde onbevoegd als hulpofficier van justitie

Dat de certificering van de hOvJ was verlopen, kwam aan het licht toen hij zelf medio december een aanvraag indiende voor het examen voor de jaarlijkse verlenging ervan. De medewerker meldde zich daarna bij zijn leidinggevende. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten oordeelde vervolgens na een ori├źnterend onderzoek dat er geen aanleiding is om opzet of plichtsverzuim te vermoeden, maar dat er sprake is van een menselijke fout. De medewerker heeft zich vergist in de verloopdatum van het certificaat. Het Openbaar Ministerie van het arrondissement Oost-Brabant is direct ge├»nformeerd. In iedere strafzaak waarin dit speelt wordt een proces-verbaal gevoegd om duidelijk te maken dat de betreffende hulpofficier in die zaak een bevoegdheid heeft ingezet terwijl hij onbevoegd was.

Gemandateerde bevoegdheid

De betreffende medewerker zette zijn bevoegdheden als hOvJ tussen 18 januari en 11 december 2024 totaal ongeveer 140 keer niet gecertificeerd in. Een taak van een hOvJ is onder andere het toetsen van de rechtmatigheid van een aanhouding en hij heeft de gemandateerde bevoegdheid om een verdachte in verzekering of juist in vrijheid te stellen.

Vakbekwaam

De inspecteur was in het jaar dat hij als hOvJ onbevoegd werkzaamheden verrichtte, wel vakbekwaam. Hij voldeed namelijk aan alle eisen die door de Politieacademie worden gesteld om een nieuw certificaat te verstrekken. Hiermee was de afgifte van een nieuw certificaat een formaliteit geweest.

De medewerker is onmiddellijk gestopt met zijn werkzaamheden als hOvJ. Het laten verlopen van de geldigheid van zijn certificaat dwingt hem de opleiding tot hOvJ te herhalen. Hij is nog wel gewoon aan het werk. Het zijn van hOvJ is een rol die aan zijn functie verbonden zit, maar is geen volledige functie. De politie nam inmiddels maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.