Automobilist rijdt KFC binnen

Bij fastfoodrestaurant KFC in Apeldoorn is zaterdagmiddag een automobilist het pand binnen geredden. De politie laat aan NU.nl weten dat de bestuurder verkeerd uit het parkeervak . Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie is er geen sprake van opzet. Door het incident raakte de pui van het restaurant fors beschadigd. Met noodmaatregelen is het gat in de pui dicht gemaakt.

De KFC bleef na het ongeluk de gehele dag gesloten. Het is niet duidelijk of het restaurant vandaag weer open gaat.