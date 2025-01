Stief-opa (82) cel in voor betasten van borsten en billen van kleindochter

De rechtbank Oost-Brabant heeft maandag een 82-jarige man uit Eindhoven veroordeeld voor ontucht met zijn stiefkleindochter. 'In een periode van vier jaar betastte de man meerdere keren de borsten van het slachtoffer en kneep in haar billen. Hij krijgt een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank maandag.

Tussen negende en dertiende

Het slachtoffer, inmiddels 18 jaar, deed aangifte van seksueel misbruik door de verdachte. Zij verklaarde dat de man tussen haar negende en dertiende meerdere keren haar borsten heeft betast en in haar billen heeft geknepen. Dit gebeurde toen het slachtoffer bij de verdachte en zijn vrouw logeerde en/of woonde. De verdachte ontkent dit.

WhatsApp-berichten

De rechtbank ziet bewijs dat de verklaring van het meisje ondersteunt. Zo zijn er WhatsApp-berichten tussen het slachtoffer en de verdachte waaruit het misbruik blijkt. Daarnaast heeft de moeder van het slachtoffer een verklaring afgelegd. Dit alles past in het beeld van (jarenlang) seksueel grensoverschrijdend gedrag door de verdachte binnen de familie.

Moeilijke thuissituatie

De verdachte maakte ernstig misbruik van het vertrouwen dat in hem werd gesteld. Het slachtoffer verkeerde tijdens de periode van het misbruik in een moeilijke thuissituatie en zag haar stief-opa als een vaderfiguur. Ze is door het hele gebeuren erg veranderd; ze is vaak angstig, heeft paniekaanvallen, vertrouwt mensen niet snel meer en heeft moeite met het opbouwen van relaties.

Geen verantwoordelijkheid verdachte

Ook weegt mee dat de verdachte geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en zich tijdens de behandeling van deze strafzaak uitermate kwetsend uitliet richting het eveneens aanwezige slachtoffer toen hij geconfronteerd werd met de verdenking. Kennelijk ziet hij het door hem aangedane leed niet in.

Hoge leeftijd verdachte

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf oog voor de hoge leeftijd van de verdachte. Volgens de reclassering kan hij vanwege medische klachten geen werkstraf uitvoeren. Een geldboete zou geen recht doen aan de ernst van het delict. De rechtbank legt daarom een gevangenisstraf op van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook moet de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 5.000 euro.