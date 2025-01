Laagste tarweoogst in 25 jaar

De bruto-opbrengst van tarwe was in 2024 met 682 duizend ton 38,6 procent lager dan een jaar eerder. Dat is de laagste bruto-opbrengst in 25 jaar. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen nam het laatste jaar ook af, met 1,5 procent. Van zaaiuien (+13,2 procent) en gerst (+3,8 procent) vielen de bruto-opbrengsten hoger uit. Dat blijkt uit de definitieve oogstraming akkerbouw van het CBS.

De bruto-opbrengst tarwe is sinds 2000 niet zo laag geweest. Dit komt vooral door tegenvallende oogstcijfers van wintertarwe als gevolg van een nat najaar in 2023. Wintertarwe wordt in het najaar ingezaaid. Er werd in 2024 slechts 574 duizend ton wintertarwe van het land gehaald, 45,9 procent minder dan een jaar eerder. Zowel het areaal (de oppervlakte) als de opbrengst per hectare zijn het laatste jaar afgenomen.

De bruto-opbrengst van zomertarwe is in 2024 meer dan verdubbeld naar 108 duizend ton. Dit komt vooral door een verdubbeling van het areaal. In jaren waarin het areaal wintertarwe kleiner is, is er vaak een toename van het areaal zomertarwe. De toename van het areaal zomertarwe compenseert de krimp van het areaal wintertarwe niet. In alle regio’s nam de opbrengst van tarwe af, maar in Zuid-Nederland was de daling het sterkst.