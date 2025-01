Drie aanhoudingen voor witwassen van zorggelden

Er zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en in een bedrijfspand. Daarbij zijn administratie, telefoons, auto’s, luxegoederen, verzamelobjecten en onroerend goed in beslag genomen. Ook is een persoon aangetroffen die gezocht wordt voor oplichting in een zaak van de politie. Aan de actie van de Opsporingsdienst namen gespecialiseerde eenheden van de FIOD, Politie en Defensie deel.

In de opsporingszaak hebben twee zorgondernemingen zorggelden ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank en van cliënten; bijna 3 miljoen euro in totaal. Uit het onderzoek komt naar voren dat meer dan 1 miljoen daarvan niet is besteed aan het doel van zorggelden: het leveren van zorg aan mensen die dat nodig hebben.

Terwijl het leveren van zorg mensenwerk is, was er nauwelijks personeel werkzaam bij de zorgondernemingen. Het vermoeden is dan ook dat de bedrijven zorg factureerden die niet daadwerkelijk geleverd is. De illegaal verkregen zorggelden zijn onder andere contant opgenomen en besteed aan privéuitgaven, zoals huur van woningen in binnen- en buitenland, vakanties en luxegoederen. Ook verdwenen zorggelden naar de sponsoring van een sportvereniging.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De Opsporingsdienst is gespecialiseerd in de aanpak van georganiseerde en grootschalige zorgfraude.

Zorggelden zijn bedoeld voor mensen die dat nodig hebben en daarom doet de Opsporingsdienst onderzoek naar criminelen die beroepsmatig, structureel of in georganiseerd verband misbruik maken van het zorgstelsel. Zoals met declaratiefraude en subsidiefraude.