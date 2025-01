CBS: 82.000 woningen erbij in 2024, minder dan voorgaande vijf jaar

In 2024 zijn 82.000 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd door nieuwbouw van woningen en andere vormen van woningbouw. 'Dat is minder dan in de voorgaande vijf jaar', zo meldt het CBS donderdag.

Amsterdam heeft meeste nieuwe woningen gerealiseerd

In 2024 droeg de woningbouw met 1,0 procent bij aan de woningvoorraad. 'In Amsterdam werd met 6.400 het hoogste aantal nieuwe woningen gerealiseerd', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Transformaties van niet-woningen naar woningen

De woningbouw in 2024 bestond uit 69.000 nieuwbouwwoningen en 13.000 woningen als het saldo van de overige toevoegingen en onttrekkingen. Dit saldo bestaat uit transformaties van niet-woningen naar woningen en splitsingen en samenvoegingen van bestaande woningen. Hierdoor komen er woningen bij en verdwijnen er woningen.

Sloop woningen

Naast deze gerealiseerde woningbouw neemt de woningvoorraad af door de sloop van woningen. In 2024 werden 11.800 woningen gesloopt. Daardoor nam per saldo de woningvoorraad in 2024 toe met 70.000 woningen, tot bijna 8,3 miljoen woningen. De woningvoorraad groeide in totaal met 0,9 procent in 2024.