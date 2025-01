Premie autoverzekering tussen verschillende gemeenten loopt op tot 535 euro per jaar

Den Haag is de duurste gemeente om je auto te verzekeren. Hier betaal je gemiddeld € 535 meer voor een autoverzekering vergeleken met Terschelling, de goedkoopste gemeente van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl waarin de premies van autoverzekeringen in alle Nederlandse gemeenten met elkaar zijn vergeleken.

Grote verschillen in premies tussen gemeenten

Uit de data blijkt dat er grote verschillen zitten tussen verschillende gemeenten in Nederland. Zo is Terschelling de goedkoopste gemeente, je betaalt hier gemiddeld € 39,21 per maand voor een autoverzekering. Dit is een groot verschil met Den Haag waar je gemiddeld € 83,76 per maand kwijt bent. Dit komt neer op een bedrag van gemiddeld € 534,64 per jaar. Vooral jonge bestuurders in deze stad zijn de dupe, 25-jarigen betalen gemiddeld € 96,06 voor hun autoverzekering.

Hogere premie bij hogere kans op schade en aantal diefstallen in de gemeente

Een belangrijke risico-inschatting die een verzekeraar maakt, is de plaats waar de bestuurder woont. Dit verband is ook terug te zien in het onderzoek van Overstappen.nl, waarin voor gemeenten met een hoger aantal autodiefstallen de premies doorgaans ook hoger zijn. Een andere factor die de hoogte van de premies bepaalt is verkeersdrukte. In stedelijke gebieden is de verkeersdrukte hoger en daardoor meer kans op schade.

Autoverzekering expert Jerry Poel licht toe: “Doordat er in Terschelling slechts 3 autodiefstallen plaatsvonden, is dit het goedkoopste postcodegebied voor alle leeftijdsgroepen. In Den Haag zijn de aantallen gestolen personenauto’s een stuk hoger, zo’n 269 in 2024. Deze gemeente kwam dan ook als duurste gemeente uit het onderzoek.”

Randstad fors duurder vergeleken met noordoostelijke provincies

Niet alleen tussen Den Haag en Terschelling zijn de verschillen groot, ook tussen de Randstad en het noorden van Nederland lopen de premies flink uiteen. Zo betaalt een inwoner van Amsterdam gemiddeld € 76,97 per maand voor een autoverzekering. In Rotterdam en Den Haag lopen de premies zelfs verder op, met respectievelijk € 81,13 en € 83,76 per maand. Utrecht bevindt zich daar net onder met een gemiddelde van € 76,77 per maand.

In steden als Leeuwarden en Assen liggen de kosten voor een autoverzekering beduidend lager. Zo betaalt een verzekerde in Leeuwarden gemiddeld € 43,88 per maand en in Assen € 48,13. In Groningen ligt de premie iets hoger met € 48,49 per maand. Op jaarbasis zijn verzekerden in de Randstad gemiddeld € 393,96 per jaar duurder uit dan in de Noordelijke provincies.

Jongeren betalen hogere premie

Naast de woonplaats van een bestuurder, kijkt de verzekeraar ook naar de leeftijd van deze persoon om de premie te bepalen. Jongeren betalen fors meer voor hun autoverzekering, omdat ze vaak nog geen of weinig schadevrije jaren hebben opgebouwd en minder rijervaring hebben. Dit maakt hen voor verzekeraars een groter risico, wat resulteert in hogere premies. Voor jongeren die in grote steden wonen, zijn de premies vaak nog hoger, omdat het risico op autodiefstal en schade daar aanzienlijk groter is.