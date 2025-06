Politie haalt groep straatrovers van de straat

Eerder al konden twee andere minderjarige verdachten op heterdaad worden aangehouden. Daarmee heeft het straatroofteam van basisteam Burgwallen en het arrestatieteam een groep jongeren van de straat gehaald die vermoedelijk al sinds oktober 2024, in steeds wisselende samenstellingen, actief was.



Dure spullen opeisen door tonen van vuurwapen

Onder bedreiging moesten minderjarige slachtoffers waardevolle spullen afgeven zoals peperdure jassen, tassen, telefoons en schoenen. Kleding moesten ze uit doen en ook tassen met net gekochte spulletjes werden afhandig gemaakt. Dit gebeurde onder verbale bedreiging, maar in enkele gevallen lieten de verdachten ook een vuurwapen zien. De verdachten waren actief rond de Nieuwendijk, Damrak, het Centraal Station en het Wallengebied.

Aanhouding buiten heterdaad



Een van de verdachten die deze week werd aangehouden, de 17-jarige jongen, is ook verdachte in een ander onderzoek. Tijdens een huiszoeking is in zijn slaapkamer inderdaad een vuurwapen aangetroffen.



De verdachten zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze in bewaring heeft gesteld.