Fosfaat en stikstof in dierlijke mest nog boven nieuwe mestplafonds

Den Haag

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest was in 2024 449 miljoen kilogram, 3 procent minder dan een jaar eerder. 'Dat was onder het stikstofplafond van 2024. De uitscheiding van fosfaat was 147 miljoen kilogram, vergelijkbaar met een jaar eerder en ook onder het fosfaatplafond. De stikstof- en fosfaatuitscheiding lagen wel boven het mestplafond dat in 2025 van kracht is geworden', zo meldt het CBS donderdag op basis van definitieve cijfers.