KNMI schaalt vanwege toename hitte op van code geel naar oranje voor drie provincies

Nationaal Hitteplan

'Het Nationaal Hitteplan is sinds maandag 30 juni in het hele land actief. Vanaf woensdagavond koelt het weer af', meldt het KNMI.

Vier keer eerder code oranje voor hitte

In 2018, 2019, 2020 en 2022 gaf het KNMI ook een code oranje voor hitte af. Dit is de eerste keer dat code oranje al zo vroeg in het jaar, begin juli, geldt. Hiervoor was de vroegste code oranje voor hitte op 19 juli 2022', aldus het KNMI.

Waarschuwingen voor hitte

Het KNMI kan waarschuwen voor extreme hitte aan de hand van meteorologische richtlijnen en impact. Bij alle waarschuwingen is de verwachte impact leidend. De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft.

Voor code oranje worden de volgende richtlijnen worden aangehouden:

- 3 dagen op rij met maximumtemperatuur van vanaf 34 °C

- 2 dagen op rij met maximumtemperatuur van vanaf 36 °C

- 1 dag met maximumtemperatuur vanaf 38 °C

Het meest warm in het zuidoosten

Deze dagen verwacht het KNMI in het zuidoosten 2 dagen op rij met maximumtemperatuur van 36 °C of hoger. Het kan plaatselijk ook 38 °C worden. Er is weinig wind, veel zon en het kan benauwd aanvoelen. Daarnaast wordt het in de nacht van dinsdag op woensdag in stedelijk gebied en in het zuidoosten erg warm met temperaturen tussen de 20 en 25°C.

Hoogste temperatuur in Nederland tot nu toe 40,7 graden gemeten op 25 juli 2019

De hoogste temperatuur in Nederland sinds het begin van de metingen is 40,7°C op 25 juli 2019 in het Noord-Brabantse Gilze-Rijen. In de zomer van 2019 kwam voor het eerst in Nederland de temperatuur boven de 40°C.