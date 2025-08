Peiling: Hulpverleners voorzien risico’s voor eigen veiligheid door nieuwe asielwet

Hulpverleners die in de frontlinie werken, verwachten dat de spanning op de werkvloer toeneemt als de nieuwe asielwet erdoor komt. Ook verwachten ze een toenemende druk vanuit de samenleving of de media. Dat blijkt uit een flitspeiling die de FNV heeft uitgezet onder leden bij drie hulporganisaties.

Kirsten Smit, bestuurder FNV Sociaal Werk: ‘Deze asielwet die flinke impact gaat hebben op de werkomstandigheden van hulpverleners hoort gewoon in de prullenbak.’

Impact op werkomstandigheden



n de peiling is onder meer gevraagd naar de gevolgen die de werknemers van de hulporganisaties verwachten voor hun eigen veiligheid op de werkvloer. Smit: ‘Daar komen echt schokkende antwoorden op. Zo verwacht een respondent dat het tot chaos kan leiden omdat er geen duidelijkheid is over welke hulp wel strafbaar is en welke niet. Een andere respondent maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de reactie van én druk vanuit omwonenden van een (toekomstig) asielzoekerscentrum.’

Als crimineel behandeld



De wet die onder meer hulp aan mensen zonder een verblijfsvergunning strafbaar stelt, is al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Na de zomer stemt de Eerste Kamer erover. Smit: ‘Het is echt onacceptabel dat mensen die andere mensen helpen de kans lopen om als crimineel behandeld te worden. De sussende woorden van de minister, dat het opsporen van hulpverleners die hulp geven aan ongedocumenteerden niet zo’n vaart zal lopen, zijn een wassen neus. Als de wet er eenmaal is dan geldt deze wet net als alle andere wetten. Laten we hopen dat de Eerste Kamer zijn gezonde verstand gebruikt en de wet afkeurt.’

Toename spanning werkvloer



Bijna 24% van de respondenten verwacht dat de nieuwe asielwet kan zorgen voor een toename van spanningen op de werkvloer. Het gaat daarbij om spanningen tussen collega’s – wel/niet helpen – of in contact met cliënten. Ruim 16% verwacht dat druk vanuit het publiek of de media gevolgen kan hebben voor de eigen veiligheid. 19% heeft angst voor strafrechtelijke gevolgen bij hulp aan mensen zonder papieren. Eenzelfde percentage verwacht geen gevolgen voor de eigen veiligheid.

Peiling



De peiling is uitgezet onder FNV-leden die werken bij VluchtelingenWerk Nederland, het COA en Leger des Heils.