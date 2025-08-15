Verschillende stoffen aangetroffen voor het maken van verboden vuurwerk

Samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de politie in een woning en kelderbox aan de Loevesteinlaan op woensdag 13 augustus materialen aangetroffen voor het maken van vuurwerk. Daarbij is een tweeëntwintigjarige verdachte aangehouden.

In de kelderbox werd een ruimte aangetroffen welke was ingericht om zelf vuurwerk te maken. Er werden diverse verpakkingsmaterialen aangetroffen waaronder kokers/lonten, flitspoeder, zwavel en kalium nitraat. Daarnaast werd in de kelderbox ook 9,5 kilo aan vuurwerk aangetroffen. In de woning werd ook nog 2 kilo vuurwerk gevonden. Dit zelfgemaakte vuurwerk valt niet meer onder het toegestane vuurwerk, maar onder explosieven categorie 2. Dit is voor de consument verboden.