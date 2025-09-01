Nederlanders solliciteren het vaakst in september

Veel Nederlanders lijken de zomervakantie niet alleen te gebruiken om uit te rusten, maar ook om kritisch naar hun eigen baan te kijken. Uit cijfers van Nationale Vacaturebank blijkt dat september vorig jaar namelijk het populairst was om te solliciteren. De maand wordt op de voet gevolgd door oktober, november en februari. Hoewel januari traditioneel wordt gezien als de sollicitatiemaand, staat die maand pas op de vijfde plaats.

“Voor organisaties zijn de vele sollicitanten natuurlijk goed nieuws. Maar voor werkzoekenden is de vele concurrentie een uitdaging. Ben je deze maand op zoek naar een nieuwe baan, dan moet je wellicht nét meer je best doen om op te vallen”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank.

Waarom we het vaakst solliciteren in september

“Bedrijven starten vaak nieuwe projecten na de zomer en zoeken dan versterking. Dat weten veel Nederlanders, wat ervoor kan zorgen dat er meer wordt gesolliciteerd. Daarnaast gebruiken mensen hun vakanties vaak om na te denken over de volgende stap in hun carrière. Zodra de zomer voorbij is scherpen ze hun cv aan en gaan ze op zoek”, zegt Boon van Nationale Vacaturebank.

Traditioneel wordt januari nog vaak gezien als de sollicitatiemaand, maar de cijfers van 2024 laten een andere trend zien. Boon van Nationale Vacaturebank: “Eigenlijk is het net als met goede voornemens. We willen allemaal gezonder eten, meer sporten en een nieuwe baan. Een groep zal er direct werk van maken, maar in de meeste gevallen komt het solliciteren pas na de zomer écht op gang.”

Deze functies worden nú het meest gevraagd

Toch zijn er ook in september volop mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. De arbeidsmarkt blijft krap en in sommige sectoren is de vraag naar personeel onverminderd groot. Op dit moment vind je de meeste openstaande vacatures voor deze functies:



WO:

1. Psychologen

2. Juristen

3. Huisartsen



HBO:

1. Accountants

2. Specialisten op gebied van beleidsadministratie

3. Marketeers



MBO

1. Monteurs

2. Administratief productiepersoneel

3. Verkoopmedewerkers



Middelbareschooldiploma:

1. Laders en lossers

2. Vrachtwagenchauffeurs

3. Schoonmakers

Grootste kans op nieuwe baan in mei

Het voorjaar biedt volgens cijfers van Nationale Vacaturebank de beste kans voor baanzoekers. In mei staan de meeste vacatures open én heb je de minste concurrentie van andere sollicitanten. vorig jaar stonden er die maand 40 procent meer vacatures online dan in september. April telde vorig jaar het op één na hoogste aantal vacatures.

Boon van Nationale Vacaturebank: “In het voorjaar hebben veel bedrijven hun jaarplannen en budgetten rond. Dat geeft ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Daarnaast bereiden veel organisaties zich voor op een drukke zomer, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. En niet te vergeten: rond deze tijd staan veel studenten op het punt van afstuderen, dus werkgevers willen nieuw talent meteen binnenhalen.”

Of je nu in september, het voorjaar of een andere maand solliciteert, de juiste voorbereiding maakt het verschil: “Wees nieuwsgierig, stel vragen en laat vooral zien wie jij bent. De arbeidsmarkt heeft je nodig, dus grijp je kans. Val op door jezelf net iets anders te presenteren dan de rest, bijvoorbeeld door een korte videopitch op te nemen, aanbevelingen van vorige werkgevers toe te voegen of op LinkedIn actief te laten zien waar je mee bezig bent. Met een beetje lef kom je echt een heel eind”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank.