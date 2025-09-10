Minder broeikasgassen uitgestoten in tweede kwartaal van 2025

In het tweede kwartaal van 2025 was de uitstoot van broeikasgassen ruim 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Dat komt vooral doordat de industrie en de gebouwde omgeving minder hebben uitgestoten. De uitstoot van de sector elektriciteit was echter hoger. Dit melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van het IPCC.

Minder uitstoot in de industrie

De industrie stootte 8 procent minder broeikasgassen uit in het tweede kwartaal van 2025 dan een jaar eerder. Vooral het verbruik van aardgas, maar ook van aardolieproducten en steenkool, door de industrie was lager dan in het tweede kwartaal van 2024. De bijdrage van de industrie aan de totale uitstoot van broeikasgassen nam af van ruim 36 procent in het tweede kwartaal van 2024 naar bijna 35 procent in 2025.

Ook minder uitstoot door gebouwde omgeving

De uitstoot van de gebouwde omgeving was 16,5 procent lager in het tweede kwartaal van 2025. Vooral in april was het warmer dan vorig jaar april. Mede daardoor was er minder aardgas nodig voor het verwarmen van huizen en gebouwen. De bijdrage van deze sector aan de totale uitstoot is kleiner dan die van de industrie en nam af van ruim 7 procent in het tweede kwartaal van 2024 naar ruim 6 procent in 2025.

Daling uitstoot mobiliteitssector en landbouw kleiner

De mobiliteitssector en de landbouw hebben elk 2 procent minder broeikasgassen uitgestoten dan in het tweede kwartaal van 2024. De daling is kleiner dan in de industrie en de gebouwde omgeving. In de mobiliteitssector heeft het wegverkeer minder diesel verbruikt, terwijl in de landbouw de warmtekrachtinstallaties minder aardgas hebben verbruikt. De bijdragen van deze sectoren aan de uitstoot waren in het tweede kwartaal met bijna 23 procent voor mobiliteit en ruim 18 procent voor landbouw nagenoeg hetzelfde als in dezelfde periode een jaar eerder.

Uitstoot elektriciteitssector echter hoger

In het tweede kwartaal van 2025 heeft de elektriciteitssector 9 procent meer broeikasgassen uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De export van elektriciteit was hoger dan een jaar eerder, terwijl er minder elektriciteit werd geïmporteerd. Om meer elektriciteit te produceren, werden ook meer fossiele brandstoffen verbruikt, vooral steenkool. De bijdrage van de elektriciteitssector aan de totale uitstoot was bijna 15 procent in het tweede kwartaal van 2025, tegen 13 procent in hetzelfde kwartaal van 2024.