Nederlandse consumenten krijgen 'afkoelperiode' bij deur- of straatverkoop

Nederlanders voelen zich vaak onder druk gezet door verkopers. Om bijvoorbeeld direct aan de deur of op straat een energiecontract te sluiten of een product te kopen.

Wetsvoorstel

Daarom ligt er nu een wetsvoorstel om bij deur- of straatverkoop consumenten een ‘afkoelperiode’ van 3 werkdagen te geven. De verkoper mag hierin geen overeenkomst sluiten en geen contact opnemen met de consument.

Alle rust lezen en vergelijken

Zo kun je in alle rust de informatie van de verkoper over het product of de dienst lezen en vergelijken met andere aanbiedingen, voordat de overeenkomst kan worden gesloten. Daarna toch niet blij? De nu al bestaande wettelijke bedenktijd van 14 dagen nadat de overeenkomst is gesloten, blijft ook gelden. Daarin mag je zonder opgave van reden alsnog opzeggen.

Reageren

Het conceptwetsvoorstel afkoelperiode colportage is afgelopen vrijdag 12 september vandaag in internetconsultatie gegaan. Iedereen kan tot en met 10 oktober 2025 reageren op het Wetsvoorstel afkoelperiode colportage.