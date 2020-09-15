Prinsjesdag: 'Veel wind en stevige buien', hoedjes goed vasthouden!

Windstoten en stevige buien

'Het waait iets minder hard dan op maandag, maar tijdens de Koninklijke stoet is de westenwind nog steeds vrij krachtig en kunnen windstoten tot 70 km/uur voorkomen. Ook trekken stevige buien over. Het wordt zo'n 17 graden', aldus Weeronline.

Kustgebieden

Het is op dit moment onstuimig en met name in de kustgebieden is de wind soms stormachtig. Ook trekken er enkele stevige buien over het land, waarbij de wind nog verder kan uithalen.

Windstoten tot 70 km/uur

Vanavond en vannacht blijft het stevig waaien en ook Prinsjesdag gaat onstuimig van start. In de vroege ochtend is de westenwind in Den Haag nog krachtig, windkracht 6, en in de loop van de ochtend neemt de wind iets in kracht af. Tijdens de stoet naar de Koninklijke Schouwburg is de wind waarschijnlijk nog steeds vrij krachtig, windkracht 5, en kunnen windstoten tot 70 km/uur voorkomen. Pas aan het einde van de middag zwakt de wind verder af.

Stevige buien

Ook trekken er gedurende de dag stevige buien over het land, waarbij het soms flink kan doorregenen en de wind soms nog wat meer uithaalt. Wanneer deze buien precies passeren, is lastig te zeggen. Tussen de buien door komt zon tevoorschijn, maar in Den Haag zal het grootste gedeelte van de dag bewolkt verlopen. Het is niet heel warm, want de middagtemperatuur ligt rond een graad of 17.