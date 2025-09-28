Na bijna 70 jaar DNA-profiel van drenkeling Katwijk veiliggesteld

De politie heeft na bijna 70 jaar onderzoek gedaan naar de identiteit van een drenkeling die in 1956 op het strand van Katwijk werd gevonden. 'Een nieuwe internationale databank vergroot de kans op identificatie in de toekomst', zo meldt de politie.

Team Vermiste Personen

Het Team Vermiste Personen van de politie Den Haag heeft in samenwerking met de gemeente Katwijk en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een opgraving uitgevoerd. 'Hierbij is op begraafplaats Duinrust in Katwijk het lichaam van de onbekende man uit het naamloze graf opgegraven om het DNA-profiel veilig te stellen', aldus de politie.

Profiel vergelijken

Met het profiel is in (inter)nationale databanken gezocht naar de naam van de onbekende dode. Dit is gebeurd door het profiel te vergelijken met de profielen in de DNA-databank voor vermiste personen. Er is gezocht naar een match in de kenmerken van de ooit als vermist opgegeven personen en naar aanverwanten van vermiste personen met een profiel in de DNA-databank.

Internationale databank I-Familia

Tot op heden is er geen match gevonden op basis van het DNA-profiel van deze drenkeling. Maar met de komst van de internationale databank I-Familia is er in de toekomst een grotere kans op identificatie via verwanten in het buitenland. Er kunnen in de toekomst nieuwe DNA-profielen worden toegevoegd, waardoor alsnog een match kan ontstaan. Zo kan, mede voor nabestaanden, alsnog duidelijk worden wie deze onbekende dode is.

Waardige rustplaats

Om de drenkeling een waardige rustplaats te geven, heeft de onbekende man een plek op begraafplaats Duinrust gekregen. In aanwezigheid van wethouder Knap en medewerkers van de gemeente en de politie vond een besloten ceremonie plaats.

Nabestaanden

Mocht er in de toekomst alsnog een identificatie plaatsvinden, dan kunnen de nabestaanden desgewenst een eigen, definitieve rustplaats voor hem realiseren.