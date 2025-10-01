Maatregelen voor behoud middenhuurwoningen naar beide Kamers

Deze aanpassingen moeten met name particuliere verhuurders in grote steden op korte termijn meer ruimte geven, waardoor zij hun woningen niet verkopen. In het woningwaarderingsstelsel (WWS) komt een WOZ-prijsopslag, gaat de WOZ-waarde van kleine rijksmonumenten zwaarder meetellen in de huurprijs en levert het ontbreken van buitenruimte geen minpunten meer op. Daarnaast krijgen alle studenten de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract af te sluiten.

De maatregelen volgen op monitoring van de effecten van recente huurregelgeving, waaronder de Wet betaalbare huur en Wet vaste huurcontracten, en fiscale regels op de huurmarkt. Hieruit blijkt dat de private huurmarkt in 2024 licht is gekrompen. Gezien de grote vraag naar betaalbare huurwoningen moet het aanbod juist groeien. Vooral particuliere verhuurders in steden verkopen hun huizen, omdat middenhuur voor hen minder rendabel is geworden en het verkopen van de woning tegen de marktprijs meer oplevert. Het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in Nederland neemt hierdoor toe.

Aanpassingen WWS



Drie van de vier maatregelen vallen binnen het WWS, het puntenstelsel waarmee woningen worden gewaardeerd om tot een eerlijke huurprijs te komen. Zo gaat voor woningen waarop de huidige WOZ-cap van toepassing is, waardoor het meetellen van een hoge WOZ-waarde in de huurprijs op populaire locaties wordt beperkt, een prijsopslag gelden. Daardoor kunnen verhuurders de maximale huurprijs bij het oorspronkelijke puntentotaal vragen, zonder dat deze woningen boven de middenhuurgrens uitstijgen naar de vrije sector. Daarnaast wordt de WOZ-waarde van kleine rijksmonumenten straks zwaarder gewaardeerd in het WWS en worden de vijf minpunten voor het geheel ontbreken van buitenruimte geschrapt. Verhuurders kunnen de huurprijs alleen gelijk verhogen naar het nieuwe maximum als er een nieuw huurcontract wordt afgesloten.

Studenten



Voor alle studenten moet het weer mogelijk worden om een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Momenteel mogen alleen studenten die vanuit een andere gemeente verhuizen naar de stad waar ze gaan studeren eenmalig een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar krijgen. Dat gaat nu dus ook gelden voor studenten die al in die gemeente wonen. Zij krijgen daardoor een gelijke kans op een kamer met een tijdelijk huurcontract.

Tijdelijke contracten bieden verhuurders meer flexibiliteit en verkleinen daarmee de kans dat woningen worden verkocht, het zogeheten uitponden. Landelijk is bijna de helft van de studentenwoningen in handen van particuliere verhuurders.