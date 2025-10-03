Vrouw in Den Haag door onbekende voorbij fietsende man gestoken

Een 18-jarige vrouw is donderdagochtend 2 oktober in Den Haag op de Prinsegracht lichtgewond geraakt toen zij door een onbekende man met een scherp voorwerp in haar been werd gestoken. 'We zijn een onderzoek gestart en zijn op zoek naar getuigen', zo meldt de politie.

Man fietste slachtoffer voorbij

Rond 08.30 uur liep het slachtoffer over de Prinsegracht toen een onbekende man, die haar voorbij fietste, haar uit het niets verwondde met een scherp voorwerp in haar been. De vrouw raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Vertrokken op een oranje fiets

De verdachte is na het incident gevlucht in de richting van de Schilderswijk. Het gaat om een man tussen de 15 en 20 jaar oud, hij heeft een donkergetinte huidskleur en kort, donker haar. Hij droeg een zwarte jas met capuchon en een zwarte trui. Hij fietste op een te kleine, opvallend oranje fiets met zwarte fietstassen.

Oproep getuigen

De politie is na het incident direct een onderzoek gestart en kan de hulp van getuigen goed gebruiken. Heeft u donderdagochtend 2 oktober iets gezien wat met dit incident te maken heeft? Bijvoorbeeld een persoon die voldoet aan het signalement of zich verdacht heeft gedragen op één van de eerdergenoemde locaties? Dan komt de politie graag met u in contact. Ook ontvangen wij graag camerabeelden van de Prinsegracht, deze zijn meer dan welkom. Heeft u een dashcam of videodeurbel deel dan de beelden met ons.

Contact opnemen met politie

Contact opnemen kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.