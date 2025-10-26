Man (18) maandag voor de snelrechter na bedreiging twee lijsttrekkers

Een 18-jarige man uit Leiden moet zich maandag voor de snelrechter verantwoorden voor het bedreigen van twee lijsttrekkers. 'In een privé bericht aan de ene schreef hij dat de lijsttrekker knock-out zou slaan en zou ophangen, aan de ander lijsttrekker stuurde hij een bericht dat hij die dood zou maken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Privébericht

De verdachte stuurde afgelopen woensdag 22 oktober een privébericht aan een lijsttrekker via Instagram. Hij schreef dat als hij de politicus zou tegenkomen, hij hem knock-out zou slaan, in een busje zou slepen, zou ophangen en open snijden. 'Na melding bij het Team Bedreigde Politici werd de afzender geïdentificeerd en donderdag aangehouden', aldus de politie.

Andere lijsttrekker ook bedreigd

Op zijn telefoon vond de politie ook nog een privébericht van 24 september aan een andere lijsttrekker. Hij schreef daarin dat hij de politicus dood zou maken en dat beveiliging hem niet zou helpen. Omdat de verdachte onlangs nog werd veroordeeld voor geweldsfeiten heeft het Openbaar Ministerie besloten hem meteen maandag voor de snelrechter te brengen. Het dossier is afgerond.

Basis van de democratie

Politici moeten hun werk ongehinderd en zonder terughoudendheid kunnen doen en in verkiezingstijd moeten lijsttrekkers zich vrij kunnen voelen om campagne te voeren. Dat is de basis voor het goed functioneren van onze democratie. Meldingen en aangiften van bedreiging hebben daarom de bijzondere aandacht van de politie en het Openbaar Ministerie. Het Team Bedreigde Politici van de politie Eenheid Den Haag is er om het doen van melding of aangifte voor landelijke politici te vergemakkelijken. Het team staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat verantwoordelijk is voor de beoordeling van de meldingen en beslist over vervolging van verdachten.

In 2024 werden 235 strafbare bedreigingen geuit

Het Openbaar Ministerie publiceert jaarlijks het aantal meldingen en het aantal als strafbaar beoordeelde bedreigingen. In 2024 werd 363 keer melding gedaan, in 235 gevallen oordeelde het OM dat het een strafbare bedreiging betrof. Cijfers over 2025 zijn nog niet bekend.