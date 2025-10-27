Zoekactie naar twee vermiste opvarenden in Afrikahaven hervat

Maandagochtend is de zoekactie naar de twee vermiste opvarenden van een klein bootje in de Afrikahaven in Amsterdam hervat. Zondagavond kwam het tot een aanvaring tussen een binnenvaartschip en een klein werkvaartuig waarop zich twee personen bevonden.

Werkvaartuig door aanvaring onder water geraakt

Het kleine werkvaartuig raakte door de aanvaring, die rond 18.00 uur gebeurde, onderwater met de twee opvarenden nog aan boord. Beiden personen zijn vermist. Er werd naar aanleiding daarvan groot opgeschaald met duikteams en sonar.

Reddingsactie gestaakt

Rond 20.30 uur werd de reddingsactie onderwater gestaakt. De reddingsactie boven water ging nog wel door tot rond 21.45 uur. Daarbij werd er vanaf de kade en vanaf boten die aangemeerd liggen en met drone teams gezocht naar de vermisten.