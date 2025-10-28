4 kilo afval meer per inwoner in 2024

In 2024 hebben gemeenten bijna 8,2 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld. Dat is ruim 456 kilogram per inwoner. In 2023 was dit 452 kilogram per inwoner. De grootste afvalstromen zijn restafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Er is meer houtafval ingezameld dan in 2023. Steeds meer gemeenten zamelen wegwerpluiers apart in. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 kilogram meer restafval per inwoner

In 2024 is het huishoudelijk restafval toegenomen naar 179 kilogram per inwoner, dat is een kilo meer dan in 2023. Schiermonnikoog, Texel en Vlieland zamelen het meeste restafval in. Dit komt vooral omdat er veel toeristen naar deze Waddeneilanden komen. Ook grote steden, die vaak minder ruimte hebben om afval gescheiden te verzamelen, halen veel restafval op. Land van Cuijk, Horst aan de Maas en Reusel-De Mierden zamelen het minste afval in.

Een mogelijke oorzaak waarom de hoeveelheid huishoudelijk restafval toeneemt, is dat steeds meer gemeenten het restafval laten nascheiden. In 2024 deed ongeveer 60 procent van de gemeenten dit volledig of gedeeltelijk.

Verdere daling papier en karton

Door digitalisering is er minder papier en karton om in te zamelen. In 2024 werd 39,7 kilogram per inwoner ingezameld. In 2023 was dat nog 40,6 kilogram per inwoner. Op Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland wordt het meeste opgehaald. Rotterdam, Den Haag en op Texel halen het minste oud papier en karton op.