Verwarde man in Amsterdam

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is zondagmorgen ingezet om een verward persoon onder controle te krijgen. Tijdens de actie werd de Weesperstraat afgesloten geweest. Dit meldt AT5.

Omstreeks 07.30 uur waren de hulpdiensten aanwezig, waaronder ook de brandweer en ambulancedienst, vanwege de verwarde persoon. Een politieonderhandelaar heeft met de man gesproken, maar omstreeks 11.00 uur werd besloten om de DSI in te zetten.

De man kon worden overmeesterd en worden overgedragen aan het zorgkader. Bij de actie raakte niemand gewond.