Hondenbescherming: Jaarwisseling dit jaar extra heftig voor honden

Terwijl het langverwachte landelijke vuurwerkverbod dichterbij komt, waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming voor een extra spannende jaarwisseling voor honden. Er is brede steun voor het verbod, maar veel vuurwerkliefhebbers lijken dit waarschijnlijk laatste ‘vrije’ jaar aan te grijpen om extra veel vuurwerk af te steken.

De Hondenbescherming vraagt al jarenlang aandacht voor de ernstige gevolgen van vuurwerk voor honden. De knallen en lichtflitsen veroorzaken bij veel honden enorm veel stress en paniekaanvallen. Ze kruipen trillend weg in een hoekje of gaan er in hun angst hard vandoor - soms met fatale gevolgen. Ieder jaar raken veel honden zodanig in de war, dat ze voor de rest van hun leven beschadigd zijn.

“Dat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan de breed gedragen oproep voor een vuurwerkverbod is een belangrijke stap vooruit,” zegt Daphne Groenendijk, directeur van de Hondenbescherming. “Tegelijkertijd zijn er zorgen dat vuurwerkliefhebbers in dit waarschijnlijk laatste jaar nóg groter willen uitpakken. Dat betekent meer overlast, meer knallen en dus meer stress bij honden.”

Abri-campagne: ‘Hou vuurwerk uit mijn buurt!’

Om honden te beschermen en de bewustwording te vergroten, voert de Hondenbescherming ook dit jaar campagne. In diverse grote steden hangen - mede dankzij vele donaties van hondenliefhebbers - abri-posters met de oproep aan vuurwerkafstekers om rekening te houden met bange dieren. De boodschap luidt: ‘Hou vuurwerk uit mijn buurt!’

Gepersonaliseerde afbeeldingen voor social media

Hondenbezitters worden opgeroepen om de campagne kracht bij te zetten. Op de website van de Hondenbescherming kan iedereen een foto van zijn eigen dier uploaden om een persoonlijke ‘Hou vuurwerk uit mijn buurt!’-afbeelding te genereren.

“Hoe meer mensen laten zien dat vuurwerk grote impact heeft op dieren, hoe sterker de gezamenlijke oproep wordt,” aldus Groenendijk. “Alle beetjes dragen bij aan meer bewustwording en hopelijk ook op meer begrip - en dus aan iets meer rust voor bange honden en andere dieren.”