CBS: Bijna 8 procent huurwoningen gaat naar statushouders

In 2023 ging bijna 8 procent van alle vrijgekomen corporatiewoningen naar huishoudens met een of meerdere statushouders. 'Dat zijn ruim 13 duizend woningen, iets meer dan een jaar eerder (7 procent). Deze huishoudens waren vaker starters op de woningmarkt dan huishoudens zonder statushouders. 20 procent van alle starters die in corporatiewoning ging wonen was een huishouden met een statushouder (8,2 duizend)', zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Toewijzing aan statushouders

In 2023 kwamen 161 duizend corporatiewoningen vrij waar een ander huishouden in ging wonen. Dit zijn woningen die niet gedeeld werden door meerdere huishoudens. Van deze vrijgekomen corporatiewoningen werd bijna 8 procent toegewezen aan een huishouden met een statushouder. In de vijf jaren daarvoor was dat tussen de 4 en 7 procent.

Helft statushouders korter dan een jaar verblijfsvergunning

'Van alle vrijgekomen corporatiewoningen ging 4 procent naar statushouders die in 2023 een verblijfsvergunning kregen, of begin dat jaar nog in een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verbleven. Nog eens bijna 4 procent ging naar statushouders die al langer dan een jaar een verblijfsvergunning hadden. Zij woonden niet meer in een COA-opvanglocatie. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eerste huisvesting van statushouders', aldus het CBS.

Meer alleenwonende statushouders

Twee op de drie huishoudens die naar een corporatiewoning verhuisden, bestond uit één persoon. Bij 7 procent van deze eenpersoonshuishoudens ging het om een statushouder (7,4 duizend huishoudens), tegen 5 procent in 2022. Bij andere typen huishoudens nam het aandeel met een statushouder niet toe.