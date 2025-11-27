FNV verwelkomt besluit: plastictaks voorlopig van tafel

De FNV is zeer verheugd over het besluit van de Tweede Kamer om – via de recent aangenomen motie – de geplande belasting (plastictaks) op plastic voorlopig van de agenda te halen. Dit meldt FNV donderdag.

Extra lasten voor afval- en recyclingssector

Daarmee is voorkomen dat extra lasten onevenredig zouden worden afgewenteld op de afval- en recyclingssector. ‘We hebben hier samen met de leden van de afvalverwerkingsbedrijven keihard voor gestreden’, zegt Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang.

'Groots op ingezet'

Samen met verschillende partijen heeft FNV hier de afgelopen maanden groots op ingezet — via petitie, lobby en publieke actie — om te voorkomen dat werknemers, bedrijven en burgers de dupe zouden worden van een heffing die weinig bijdraagt aan echte verduurzaming. ‘De steun in de Kamer laat zien dat onze boodschap is aangekomen’, vervolgt Yagoubi. ‘Met deze motie is niet alleen een onrechtvaardige belasting van tafel, maar ook een klap voor sociale zekerheid en werkgelegenheid afgewend.’

Eerlijk en duurzaam beleid

De FNV beschouwt dit als een grote overwinning voor werknemers in de afval- en recyclingsector én voor alle burgers: want hoge kosten voor afvalverwerking zouden uiteindelijk doorberekend worden aan gemeenten en inwoners. Nu de plastictaks voorlopig van tafel is, ontstaat er ruimte voor realistisch, eerlijk en circulair beleid — waarbij vervuilende plasticproductie moet worden aangepakt, niet de schouders van de werkenden. ‘Dit resultaat laat zien: als we samen – werkgevers, werknemers en vakbond – opkomen voor eerlijk en duurzaam beleid, kunnen we tastbare successen boeken’, aldus Yagoubi.

Op zoek naar alternatieven

FNV roept het kabinet op de motie serieus te nemen en samen met sociale partners te werken aan duurzame alternatieven, zonder lasten te verschuiven naar werknemers en burgers.