EVA-team spoort 46 veroordeelden op die samen nog 140 jaar celstraf hebben

'In de afgelopen vier maanden heeft het EVA-Team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de Politie Eenheid Den Haag 46 personen aangehouden die in totaal nog 140 jaar celstraf moeten uitzitten', dit meldt de politie vrijdag.

EVA-Team

De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende delicten, zoals overtreding van de Opiumwet en fraude, afpersing, oplichting, mensenhandel en witwassen. Ze konden in eerste instantie niet worden opgespoord. Hierop werd het EVA-Team gevraagd ze op te sporen en aan te houden. Het EVA-team spoort veroordeelden op die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken.

Samenwerking internationale politie

Een van de veroordeelden, een 22-jarige man, had feiten gepleegd in zowel Nederland als België. In Nederland was de man veroordeeld voor wapenbezit, waar hij 102 dagen gevangenisstraf voor opgelegd had gekregen. Ook in België heeft de verdachte een strafbaar feit gepleegd, namelijk het plegen van een gewapende overval. De verdachte is in Nederland aangehouden, waar hij zijn straf inmiddels heeft voldaan alvorens hij aan België werd uitgeleverd om zijn straf van 7 jaar te voldoen.

Overlevering aan Polen

Een van de veroordeelden, een 34-jarige man, werd gezocht voor het deelnemen aan een criminele organisatie, fraude en witwassen in Polen. De man is in Nederland aangehouden en uitgeleverd aan Polen waar hij nog moet worden veroordeeld en een straf van 75 jaar kan krijgen.