Kittens overleden door vogelgriep

Op 19 november jl. heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) gemeld dat er een kitten positief is getest op hoogpathogene vogelgriep (HPAI) op een locatie waar ook melkgeiten worden gehouden. Het gaat om de H5N1-variant van het HPAI-virus. 'Het betreffende kitten was dood gevonden door de eigenaar', zo meldt minister Wiersma maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dieren onderzocht en bemonsterd

Afgelopen 20 november is het specialistenteam van de NVWA op de locatie geweest voor een inventarisatie en heeft de dieren onderzocht en bemonsterd. Op het bedrijf waren geen andere kittens uit het nest meer aanwezig, maar wel nog drie volwassen katten waaronder de moederkat van het overleden kitten.

Andere katten en geiten negatief getest op vogelgriepvirus

Zowel de katten als de aanwezige melkgeiten zijn onderzocht door de NVWA. Geen van deze dieren vertoonde klinische verschijnselen. WBVR heeft de monsters van de katten en melkgeiten getest op vogelgriepvirus. In de monsters is gelukkig geen vogelgriepvirus aangetoond.

Zeven andere kittens uit het nest ook overleden

De andere zeven kittens uit het nest zijn, nadat ze naar verschillende nieuwe eigenaren zijn gegaan, ook overleden. Waarschijnlijk ook aan het vogelgriepvirus. Hoe de kittens besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus is niet zeker.

Vogelkarkas bij kittennest gevonden

De eigenaar heeft aangegeven dat het moederdier op 27 oktober een karkas van een wilde vogel heeft gevonden en mee naar het nest heeft genomen. Het vermoeden is dat deze vogel besmet was met het vogelgriepvirus en de kittens besmet zijn geraakt door het eten van deze vogel.

Kitten eigenaren gemonitord

De NVWA heeft de lokale GGD geïnformeerd over de situatie en zij hebben contact gehad met alle nieuwe eigenaren van de kittens. Daar waar dat, in verband met de incubatietijd, nog nuttig was hebben de eigenaren een test op vogelgriep aangeboden gekregen. Bij een aantal van hen is actieve monitoring ingezet. Tot nu toe heeft niemand van de betrokkenen klachten ontwikkeld.

Bekend dat katten vogelgriep kunnen krijgen

Het is bekend dat katten, net als andere zoogdieren, vogelgriep kunnen krijgen. Zo is recent nog een vos gevonden met HPAI en eerder is ook vogelgriep vastgesteld bij bijvoorbeeld bunzingen, steenmarters en zeehonden. Ook heeft de Faculteit Diergeneeskunde al eerder antistoffen tegen het vogelgriepvirus aangetoond bij Nederlandse zwerfkatten en huiskatten die buitenkomen.

Eerste keer dat kat in Nederland overlijdt aan vogelgriepvirus

Dit is de eerste keer dat het vogelgriepvirus is aangetoond in een Nederlandse kat en het dier hieraan is doodgegaan. In andere landen zijn wel al eerder meldingen geweest van katten die verschijnselen vertoonde passend bij vogelgriep en dood zijn gegaan aan het vogelgriepvirus, zoals in Frankrijk, Polen, Italië, Canada, Verenigde Staten en Zuid-Korea.