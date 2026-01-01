Automobilist in Zoetermeer maakt donuts en rijdt omstanders aan

In de nacht van woensdag 31 december op 1 januari kreeg de politie rond 01.30 uur een melding van een aanrijding tussen een personenauto en twee voetgangers op de Du Meelaan te Zoetermeer. Dit meldt de politie donderdag.

Voetgangers geschept

Ter plaatse bleek dat de bestuurder van een witte Lexus gevaarlijk rijgedrag had vertoond en donuts aan het draaien was. Hierop had één van de slachtoffers de verdachte aangesproken, maar is de verdachte doorgegaan met zijn rijgedrag, waarbij het uiteindelijk mis ging en waardoor de bestuurder vervolgens de voetgangers heeft geschept.

Slachtoffers naar ziekenhuis gebracht

De verdachte is hierna gevlucht, maar heeft zich later gemeld bij de politie. Beide slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd.