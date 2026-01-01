donderdag, 1. januari 2026 - 13:00 Update: 01-01-2026 13:08
Man (38) overleden na ongeval met vuurwerk in Aalsmeer
Foto: Archief EHF
Aalsmeer
In de nacht van woensdag 31 december op donderdag 1 januari 2026 is een 38-jarige man uit Aalsmeer overleden na een ongeluk met vuurwerk. Dit meldt de politie die onderzoek doet naar het incident donderdag.
Traumahelikopter
De melding van een ongeval met vuurwerk komt bij de meldkamer binnen rond 02.15 uur. 'Meerdere hulpdiensten worden opgeroepen, waaronder een traumahelikopter. Ter plaatse hebben hulpverleners het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten', aldus de politie. De omgeving rond het incident is door de politie afgezet. De politie doet verder onderzoek naar de precieze toedracht.
Categorie
Provincie
Blik op 112