Kerktoren Vondelkerk in Amsterdam paar uur na jaarwisseling door brand verwoest

In de nacht van 31 december op 1 januari 2026 is in Amsterdam brand uitgebroken in de Vondelkerk. De omliggende woningen werden vanwege instortingsgevaar en vonkenregens ontruimd. 'De brandweer kwam ter plaatse om de brand te bestrijden', zo meldt de gemeente Amsterdam donderdag.

Kerktoren ingestort

De kerktoren stortte in door de heftige brand die zich snel verspreidde.

Woningen ontruimd

Uit voorzorg is een aantal woningen in de omgeving van de kerk ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een locatie in de buurt.

Prioriteit naar welzijn omwonenden

Burgemeester Halsema was ter plaatse en spreekt van een hele heftige en verschrikkelijke brand. "Onze eerste zorg en prioriteit gaat nu uit naar het welzijn en de huizen van direct omwonenden.”

Updates

15:25: De straten worden schoongemaakt door de gemeente. Zodra dit is afgerond, kunnen bewoners terugkeren naar hun woning. Houd er rekening mee dat de stroomvoorziening mogelijk nog niet overal volledig is hersteld.

12:53: Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

12:43: Bewoners mogen in de loop van de middag terug naar hun woning, maar eerst moet de straat nog schoongemaakt worden. Het kan zo zijn dat de bewoners bij terugkeer nog geen elektriciteit hebben. Liander is bezig met het herstellen van de stroom. Dit gebeurt gefaseerd en gaat minimaal 4 uur duren. Indien uw auto binnen de afzetting staat geparkeerd, dan kunt u zich melden bij de politie.

11.29: Rondom de Vondelkerk worden hekken geplaatst om te voorkomen dat mensen te dicht bij de kerk komen. Fietsen die binnen de hekken staan, kunnen voorlopig niet worden opgehaald.

De gemeente zal de straat reinigen met een schoonmaakvoertuig. Het is mogelijk dat er ook roet in tuinen van omwonenden is terechtgekomen. Ziet u roetdeeltjes op ramen, auto’s of tuinmeubilair? Spoel dit voorzichtig af met water en een sopje.

11.05: Het sein brandmeester is gegeven.

08.50: Er woedt nog altijd brand in de Vondelkerk. De hulpdiensten werken onverminderd door om het vuur onder controle te krijgen. Het is daarom nog niet veilig voor bewoners om terug te keren.

08.22: De constructeur heeft vastgesteld dat de muren van de kerk blijven staan en dat er geen sprake is van verdere instortingsgevaar.

06.50: Om de bluswerkzaamheden veilig te laten verlopen voor de brandweerlieden is bij circa 90 huishoudens de stroom afgesloten. Het gaat om woningen aan de Vondelstraat richting de Amstelveenseweg. Het is op dit moment nog onbekend hoe lang de stroomonderbreking zal duren.

Het is nog niet veilig voor direct omwonenden om terug te keren vanwege de aanhoudende rookontwikkeling die vrijkomt tijdens het blussen.

04.45: De verwachting is dat het blussen nog uren zal duren. Meerdere brandweerkorpsen uit omliggende regio’s hebben de inzet inmiddels afgelost. De marine is ter plaatse met de grootste hoogwerker van Nederland, met een reikwijdte van 60 meter. Tientallen mensen verblijven momenteel in de opvanglocatie.

03.16: Het vuur heeft zich verspreid over het gehele dak. De brandweer bestrijdt het vuur met grote hoeveelheden water die uit het Vondelpark worden gepompt.

Voor de ontruimde bewoners is een opvanglocatie ingericht bij De Roos, in de PC Hooftstraat.

02.40: Door de brand zijn delen van de top van de kerk afgebroken. Door de harde wind waaien vonken en brandende delen richting de directe omgeving. Er is een groot aantal woningen rondom de kerk ontruimd.

01.55: We zien dat veel mensen richting het incident komen. Blijf weg van de omgeving van de Vondelkerk en geef de hulpdiensten vooral de ruimte.

01.43: Er is sprake van aanzienlijke schade en er komt veel vliegvuur vrij. Houd daarom ruim afstand van het incident en geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.

01.30: De brandweer is ter plaatse en bezig met het bestrijden van de brand.