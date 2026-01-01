PostcodeKanjer van 59,7 miljoen valt in Gelderse Tiel

Een sprankelend begin van het nieuwe jaar voor inwoners uit Tiel. 'De PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro valt in de Gelderse stad', zo meldt de postcodeloterij donderdag.

Winnende wijkcode 4001 goed voor 29,85 miljoen

Deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de winnende wijkcode 4001 verdelen 29,85 miljoen euro. De andere 29,85 miljoen wordt verdeeld onder de geluksvogels die meespelen met de volledige postcode. Welke postcode dat is wordt donderdagavond vanaf 20.30 uur bekendgemaakt in Postcode Loterij Miljoenenjacht - De Nieuwjaarseditie.

De PostcodeKanjertruck komt miljoenen brengen

Deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode 4001 verdelen de helft van de PostcodeKanjer van 59,7 miljoen euro. Hoeveel de kersverse winnaars uit de winnende wijk krijgen blijft nog even spannend. Dit wordt volgende week tijdens het wijkfeest in de regio bekendgemaakt.

De andere helft van de PostcodeKanjer gaat naar winnaars die meespelen met de volledige postcode (cijfers en letters). Deze geluksvogels worden vanavond tijdens de liveschakeling van Postcode Loterij Miljoenenjacht verrast. Dit is te zien vanaf 20.30 uur op SBS6. Alle winnaars krijgen persoonlijk bericht en de gewonnen bedragen worden in januari uitbetaald.

Nog meer prijzen in het nieuwe jaar

Eén ding is zeker: ook in 2026 blijft de Postcode Loterij verrassen. Met een totale prijzenpot van 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus en elke maand 60.000 winnende postcodes valt er altijd wel ergens iets te vieren.

Nieuw logo Postcode Loterij

Vanaf 1 januari 2026 heeft de Postcode Loterij een nieuw logo. Het logo blijft herkenbaar door onze vertrouwde rode kleur, en laat op een moderne manier zien waar we voor staan: Samen delen, winnen en bijdragen aan een betere wereld.