Hoogbejaarde 85-jarige vrouw nieuwjaarsnacht mishandeld bij woninginbraak Gouda

Een 85-jarige vrouw is op nieuwjaarsnacht mishandeld door een inbreker in haar woning aan de Ronsseweg in Gouda. 'De overval met geweld vond plaats rond 04.15 uur nadat twee verdachten een ruit van de woning hadden ingeslagen', zo meldt de politie donderdag.

Mishandeld en sieraden afgenomen

De bewoonster werd wakker toen de verdachten in haar slaapkamer stonden, waarop één van de verdachten haar heeft mishandeld. Hierbij zijn er sieraden van haar afgenomen. Het slachtoffer heeft hierbij meerdere verwondingen opgelopen en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Verdachten gevlucht

De twee verdachten, beide gekleed in het donker, zijn na de overval gevlucht in de richting van de Ridder van Catsweg. De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met personen die mogelijk meer weten of camerabeelden hebben die de politie verder kan helpen in het onderzoek.