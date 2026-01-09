Agent gewond geraakt bij hulpverlening aan gestrande bestuurders

De politie is op vrijdag 9 januari rond 09.30 uur te hulp geschoten bij een ongeval aan de Hulteneindsestraat in Hulten. Daarbij is een politiemedewerker gewond geraakt.

Agenten kregen de melding dat een voertuig in een sloot was beland. Ter plaatse troffen zij een man en een vrouw aan die uit het voertuig waren gekropen en zich al strompelend verplaatsten. Toen agenten hen wilden helpen, reageerden beiden agressief en bedreigend richting de politie.

Uit een indicatieve speekseltest bleek later dat beide verdachten onder invloed waren van drugs. Er ontstond een worsteling tussen de man en de agenten. De vrouw mengde zich in het gevecht en is met de wapenstok op afstand gehouden. Uiteindelijk is de man met behulp van pepperspray en geweld aangehouden. Ook de vrouw is aangehouden.

Een van de agenten raakte bij het incident gewond en moest voor behandeling naar de eerste hulp. Beide verdachten, een 33-jarige man uit Rijen en een 46-jarige vrouw uit 's Hertogenbosch, zijn overgebracht naar het politiebureau en worden daar gehoord. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident.