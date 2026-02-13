WOZ-waarde per vierkante meter stijgt het hardst buiten de Randstad

In 2025 bedroeg de mediane WOZ-waarde van woningen per vierkante meter woonoppervlakte bijna 3 320 euro. In de Randstad is de WOZ per vierkante meter het hoogst, maar de afgelopen vier jaar is de stijging daarbuiten juist het sterkst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuw onderzoek.

De WOZ-waarde is de door gemeenten vastgestelde marktwaarde van een huur- of koopwoning. Door deze te delen door het gebruiksoppervlak van de woning ontstaat een indicatie van de WOZ-waarde per vierkante meter. Een mediane WOZ-waarde van 3 320 euro per vierkante meter houdt in dat de helft van de woningen onder dit bedrag zit en de andere helft erboven.

Hoogst in Amsterdam, Laren en Bloemendaal

De mediane WOZ-waarde per vierkante meter is het hoogst in de Randstad, met Amsterdam als koploper. Hier is de WOZ per vierkante meter ruim 7 100 euro. Daarna volgen de gemeente Laren (Noord-Holland) en Bloemendaal, met respectievelijk 5 700 en 5 340 euro per vierkante meter. Woningen met de laagste mediane WOZ per vierkante meter staan in Pekela en Kerkrade, met respectievelijk 1 600 en 1 750 euro.