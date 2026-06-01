Duidelijkheid over doorgaan woningbouwprojecten tijdens aansluitpauze

Dit geeft duidelijkheid aan duizenden woningzoekenden en projectontwikkelaars en voorkomt dat vergevorderde projecten in de problemen komen. In de regio Utrecht geldt vanaf juli een pauze op nieuwe en zwaardere stroomaansluitingen, vanwege het gebrek aan capaciteit op het stroomnet.

Gedeputeerde Huib van Essen van Energie van de provincie Utrecht en voorzitter van de Energy Board in Utrecht: “Onze provincie kampt al jaren met ernstige woningnood. Duidelijkheid welke woningbouwprojecten gegarandeerd een stroomaansluiting krijgen is daarom van groot belang. Dankzij de oplossing van netbeheerder Stedin kunnen we de komende drie jaar alsnog zeker 35.000 woningen bouwen. Dit laat ook zien wat wél mogelijk is in deze lastige situatie. Door samenwerking met netbeheerders, het Rijk en gemeenten kunnen we woningzoekenden, ondanks de netcongestie, perspectief bieden op de woningmarkt.”

Onderhanden werk

De garantie dat ten minste 35.000 nieuwbouwwoningen een stroomaansluiting kunnen krijgen werd eind april afgesproken bij de aankondiging van de aansluitstop voor de regio Utrecht. De afgelopen periode heeft Stedin met de provincie, regio’s en gemeenten Amersfoort en Utrecht (de Energy Board) de zogenoemde lijst ‘onderhanden werk’ samengesteld. Die bevat woningbouwprojecten die al ver in de ontwikkeling zijn en vóór april 2029 kunnen starten met de bouw. Voor woningbouwprojecten die later starten volgt vanaf 1 oktober een proces ‘eerder aanvragen in het bouwproces’. Stedin zal hier binnenkort meer informatie over geven.

De provincie Utrecht blijft met netbeheerders, het Rijk en provincies inzetten op maatregelen om ruimte te creëren op het net voor maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt gewerkt aan maatregelen, zoals het tijdelijk plaatsen van gasturbines die direct lokaal stroom leveren tijdens piekuren, financiële prikkels die consumenten aansporen hun stroomverbruik te verminderen en afspraken met grootverbruikers van stroom. Ook geldt in de provincie Utrecht vanaf 2027 de verplichting om netbewust te bouwen. Dit houdt in dat woningbouwprojecten moeten voldoen aan specifieke normen die het stroomgebruik te beperken.

Uitbreiding stroomnet

Daarnaast werken de partners gezamenlijk aan het versneld bouwen van hoogspanningsstations die het stroomnet structureel uitbreiden. In de regio Utrecht gaat het onder meer om het ontwikkelen van hoogspanningsstations met bijbehorende verbindingen in Haarrijn (Utrecht Noord), bij Bunschoten (Amersfoort Noord) en de uitbreiding van het station Breukelen-Kortrijk. Deze kunnen op z'n vroegst na 2031 in gebruik worden genomen.