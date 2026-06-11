Boeren kunnen aan de slag met kunstmestvervanger RENURE

Nederlandse boeren kunnen vanaf 12 juni daadwerkelijk aan de slag met RENURE: een kunstmestvervanger gemaakt van dierlijke mest. 'Daarmee zet Nederland een belangrijke stap richting slimmer en goed gebruik van waardevolle voedingstoffen uit dierlijke mest, circulaire landbouw en een lagere afhankelijkheid van kunstmest. Een belangrijke innovatie die zorgt voor perspectief voor boer en milieu', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vandaag.

‘Recovered Nitrogen from Manure’

RENURE staat voor ‘Recovered Nitrogen from Manure’ oftewel 'Teruggewonnen stikstof uit mest’. Het is een innovatieve manier om stikstof uit dierlijke mest te verwerken tot een hoogwaardige kunstmestvervanger. In Nederland is er jarenlang veel onderzoek gedaan om te kijken hoe het verantwoord en goed kan worden gebruikt in de praktijk. Uiteindelijk is ook in Europa groen licht gegeven om RENURE te mogen gebruiken. 'Met de publicatie van regelgeving vandaag in de Staatscourant kunnen boeren onder vastgestelde voorwaarden daadwerkelijk van start met het gebruik van RENURE', aldus het ministerie.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat boeren bovenop de norm voor stikstof uit dierlijke mest van 170 kg stikstof per hectare, maar binnen hun totale stikstofgebruiksnorm maximaal 80 kilogram stikstof uit RENURE per hectare mogen gebruiken. De komende jaren tot en met 2030 is voor inpassing mestbeleid, waaronder RENURE, mestverwerking, -vergisting en emissie-arme aanwending meststoffen circa 160 miljoen euro beschikbaar.

'Goed nieuws voor zowel boeren als het milieu'

Minister Van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN): “Eindelijk kunnen boeren met RENURE aan de slag! Dat is goed nieuws voor zowel boeren als het milieu. Door voedingsstoffen uit dierlijke mest beter te benutten, worden we minder afhankelijk van kunstmest uit andere landen en van de fossiele brandstoffen die nodig zijn voor de productie daarvan. Zo maken we ons voedselsysteem circulairer en duurzamer. Daarnaast geeft dit boeren hopelijk ook wat meer lucht in de overvolle mestmarkt van dit moment.”

Innovatief en circulair

RENURE helpt boeren dierlijke mest beter te gebruiken. In plaats van mest af te voeren, kan het worden omgezet in een kunstmestvervanger die opnieuw op het land gebruikt wordt. Dat maakt het gebruik van nutriënten slimmer en efficiënter.

Ook creëert RENURE kansen voor innovatie en bedrijven die mest verwerken in Nederland. Bedrijven en coöperaties die investeren in verwerkingstechnologie krijgen ruimte om hoogwaardige (kunst)mestproducten op de markt te brengen die ook in Nederland toegepast mogen worden.

Subsidieregeling voor opschaling productie

Voor grootschalige mestverwerkingsinstallaties zal de subsidieregeling ‘Hoogwaardige mestverwerking (HMV)’ dit najaar opnieuw worden opengesteld. Voor ondernemers met een klein bedrijf kan de mestverwerkingsinstallatie een dure investering zijn. Daarom werkt het ministerie van LVVN momenteel ook aan een subsidieregeling voor boeren die op kleinere schaal RENURE willen gaan produceren. De eerste openstelling van deze regeling wordt eind dit jaar of uiterlijk begin 2027 verwacht.

Van Essen: “Ik vind het belangrijk om ook kleine boeren mogelijkheden te geven voor de lange termijn. Bijvoorbeeld via opschaling in productie en aanwending van RENURE-meststoffen.” De subsidieregeling kan de bouw van installaties voor de productie van RENURE-meststoffen verder stimuleren.

Voorwaarden en toepassing

De toepassing van RENURE heeft duidelijke voorwaarden om de waterkwaliteit en het milieu te beschermen. Alleen producten die voldoen aan Europese criteria komen in aanmerking. Ook blijven monitoring, registratie en handhaving belangrijk onderdeel van de aanpak.