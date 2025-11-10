Dieselprijs bereikt hoogste punt van 2025

De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor diesel staat op het hoogste niveau van dit jaar. De dieselprijs steeg in één week tijd met vier cent naar € 1,981 per liter. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers sluit deze stijging aan bij de schommelingen die hij de afgelopen maanden in de brandstofmarkt ziet.

Ontwikkeling van de dieselprijs

Uit cijfers van UnitedConsumers blijkt dat de dieselprijs dit jaar sterk heeft geschommeld. Na een periode van daling in het voorjaar, is de prijs sinds augustus weer langzaam gaan stijgen. Nu ligt de adviesprijs met € 1,981 per liter op het hoogste punt sinds april 2024.

Prijsverloop blijft moeilijk te voorspellen

Volgens Foolen schommelt de dieselprijs regelmatig, omdat brandstofprijzen van veel factoren afhangen. “De ontwikkeling van de olieprijs, de wisselkoers en transportkosten spelen allemaal een rol”, licht hij toe. “Daardoor is het lastig om te voorspellen hoe de prijzen zich op korte termijn ontwikkelen.”

Of de dieselprijs de komende weken verder stijgt, is volgens Foolen nog onzeker. “De brandstofmarkt blijft voortdurend in beweging”, legt hij uit. “We blijven de ontwikkelingen volgen en houden consumenten op de hoogte.”