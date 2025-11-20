Deel leerlingen beheerst schrijfvaardigheid onvoldoende

De meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten op het verwachte niveau van schrijfvaardigheid. Toch is er ook een groep die het basisniveau nog niet haalt. Dit blijkt donderdag uit het eerste landelijke peilingsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar schrijfvaardigheid in het voortgezet onderwijs.

Schrijfonderwijs

Daarin zegt ook slechts de helft van de leraren Nederlands dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben voor het geven van schrijfonderwijs. Er is veel aandacht voor lezen, maar ook schrijven zou structureel meer aandacht moeten krijgen. Binnen het vak Nederlands, maar ook breder binnen de school, in andere vakken.

Meeste leerlingen op het verwachte niveau, maar een deel blijft achter

Schrijven is een basisvaardigheid. Het is nodig om te kunnen communiceren en te leren, zodat je vervolgonderwijs kunt volgen en goed mee kunt doen aan de maatschappij. De peiling van de schrijfvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) laat zien dat 8 op de 10 vo-leerlingen referentieniveau 1F of hoger beheerst.

Fundamentele schrijfvaardigheidsniveau

'Referentieniveau 1F is het fundamentele schrijfvaardigheidsniveau dat de meeste leerlingen aan het einde van de basisschool zouden moeten beheersen. Het omvat het kunnen schrijven van eenvoudige verhalen en berichten, en het toepassen van basisregels voor spelling en grammatica. Een deel van alle leerlingen (17%) beheerst dit niveau na 2 jaar vervolgonderwijs dus nog niet. Op het vmbo-b/k gaat dit om 40% van de leerlingen', aldus de inspectie.

Leraren Nederlands: meer kennis nodig voor schrijfonderwijs

Uit het onderzoek blijkt dat slechts de helft van de leraren Nederlands vindt dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken voor het geven van schrijfonderwijs. Meer dan helft zou in de toekomst bijscholing willen volgen, maar veel docenten geven aan hiervoor weinig tijd te hebben.

Schoolbrede aanpak nodig

Een groep van professionals op het gebied van schrijfonderwijs en onderzoek naar schrijfvaardigheid reflecteerde op de resultaten van de peiling en deed suggesties voor verbetering. Deze experts benadrukken het belang van schrijven voor lezen en leren: schrijven is denken. Met de komst van generatieve AI wordt het nog belangrijker om als school een aanpak voor het versterken van schrijfvaardigheid te hebben. Om als leerling de stappen van AI goed te kunnen beoordelen, is onder andere begrip van tekststructuur noodzakelijk.

Advies inspectie

Leren schrijven is een ontwikkeling die tijd kost. De inspectie adviseert scholen hierin te investeren om het niveau omhoog te krijgen. Door integratie met de andere taaldomeinen (lees- en mondelinge taalvaardigheid) en met andere vakken slaat het onderwijs twee vliegen in één klap: kinderen leren beter schrijven en kunnen daardoor ook beter leren.