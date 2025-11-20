Lichte stijging werkloosheid zet door

In oktober 2025 waren er 411 duizend werklozen. Net als in september was 4,0 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos.

Lichte stijging sinds november 2022

Het aantal werklozen steeg in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand. Het aantal mensen met werk nam met gemiddeld 5 duizend per maand toe. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind oktober 195 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal werklozen is sinds november 2022, toen het aantal nog op 364 duizend stond, weer licht aan het stijgen

Afname aantal mensen buiten de beroepsbevolking

Naast de 411 duizend werklozen waren er in oktober 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking (niet-beroepsbevolking) nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand af.

UWV: toename aantal WW-uitkeringen

Eind oktober telde UWV 195,4 duizend WW-uitkeringen. Dat zijn 8,0 duizend uitkeringen meer dan eind september. Er kwamen in oktober 30,6 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 22,7 duizend uitkeringen beëindigd.