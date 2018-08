Max Verstappen: Jammer dat het niet regent in België

Max Verstappen is tijdens de laatste vrije training, in aanloop naar de Grand Prix van België op zondag, als vijfde geëindigd.

Op het met 7.004 meter langste circuit van de kalender was Sebastian Vettel in zijn Ferrari het snelst, gevolg door zijn teamgenoot Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes naar de derde plek.

Regen zit er niet meer in tijdens het Grand Prix-weekend op Spa-Francorchamps. Jammer, zo zei Max eerder in een vraaggesprek met Olav Mol van Ziggo Formule 1 Café.

Bij de start van de afsluitende vrije training is het met 12 graden erg koel en, op een spat regen na, droog. Er zijn nog enkele stukken vochtig asfalt maar iedereen gaat naar buiten op slicks.