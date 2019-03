Wijzigingen in technische staf Ajax

Met ingang van komend seizoen vinden er enkele wijzigingen plaats in de samenstelling van de technische staf van Ajax 1. Assistent-trainer Alfred Schreuder vertrekt aan het eind van dit seizoen naar het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, waar hij als hoofdtrainer wordt aangesteld. Schreuder stond nog tot en met 30 juni 2020 onder contract bij Ajax. Begin 2018 kwam de oefenmeester over van dezelfde club als waar hij komend seizoen aan de slag gaat.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken: “Alfred heeft al in Bundesliga gewerkt en kan daar deze zomer als hoofdtrainer aan de slag. Dat wil hij heel graag en wij hebben besloten daar niet voor te gaan liggen.”

Christian Poulsen wordt met ingang van komend seizoen als assistent-trainer toegevoegd aan de technische staf van de A-selectie. De Deen tekent een contract van twee jaar, lopende van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021. Poulsen (Asnæs, 28 februari 1980) behaalde afgelopen jaar zijn UEFA A-diploma en liep sinds september enkele maanden stage bij de technische staf van het eerste elftal.



De voormalig middenvelder speelde tijdens zijn actieve loopbaan voor onder andere Juventus, Liverpool, Sevilla en Schalke 04, voordat hij in 2012 de overstap maakte naar Ajax. Tussen 2012 en 2014 kwam Poulsen in totaal 54 wedstrijden uit voor Ajax en scoorde hij één keer. In deze periode werd hij twee keer kampioen van Nederland en won hij in 2013 de Johan Cruijff Schaal.