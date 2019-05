Gemeente treft voorbereidingen voor mogelijke huldiging Ajax

De eventuele huldiging zal plaatsvinden op donderdag 16 mei op het Museumplein. Opbouwwerkzaamheden De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) hecht aan een feestelijke huldiging voor alle supporters van Ajax maar zeker ook aan een veilig verloop.

Hoewel het pas woensdag definitief duidelijk is of Ajax het landskampioenschap verovert, is het noodzakelijk om op maandag te starten met de voorbereidingen in verband met de openbare orde en veiligheid. Omwonenden en ondernemers worden via verschillende kanalen geïnformeerd. De eventuele huldiging start donderdag om 16.00 uur.