Virgil van Dijk uitgeroepen tot speler van het jaar

Van Dijk versloeg met 305 punten Lionel Messi (207 punten) en Christiano Ronaldo (74 punten). Het uitroepen van Van Dijk tot speler van het jaar gebeurde in Monaco, waar de loting werd verricht voor de groepsfase van de Champion League. Van Dijk is de opvolger van Luca Modric, die in 2018 als beste werd gezien. Van Dijk is de eerste Nederlander die de trofee in ontvangst mag nemen. Arjen Robben werd derde in 2014.

De aanvoerder van het Nederlands elftal won afgelopen seizoen met zijn club Liverpool de Champions League en eerder deze maand de Europese Supercup. Met Oranje stond hij in de finale van de Nations League. En in Monaca werd Van Dijk ook nog eens verkozen tot beste verdediger van het Champions League-seizoen en hield daarbij Matthijs de Ligt en Trent-Alexander Arnold achter zich. Frenkie de Jong werd verkozen tot beste middenvelder.