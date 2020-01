Ajax gaat club uit Verenigde Arabische Emiraten helpen met jeugdopleiding

Ajax Coaching Academy (ACA)

Voor Ajax betekent dit de uitbreiding van het wereldwijde netwerk van clubpartnerships. Via de speciaal opgerichte Ajax Coaching Academy (ACA) is de club al langer bezig met het delen van kennis omtrent het opleiden van talent. Dit doet het onder andere in China (Guangzhou R&F FC), Japan (Sagan Tosu) en Australië (Sydney FC).

Jeugopleiding

In navolging van die programma’s neemt Ajax bij Sharjah FC de coördinatie van de jeugdopleiding op zich. Door stafleden uit Amsterdam permanent in de VAE te stationeren, wordt de kwaliteit gewaarborgd. Alle facetten van een jeugdopleiding, zoals scouting, talentontwikkeling en de daaraan ondersteunende afdelingen, komen hierbij aan bod.

'De beste trainingsmethoden en nieuwste wereldwijde technieken'

President van Sharjah FC, Mohsim Musabah: 'Dit is een belangrijke stap voor onze club. We zijn erg blij om deze overeenkomst aan te gaan met de beste jeugdacademie ter wereld. We kijken uit naar de samenwerking om onze voetbalacademie in Sharjah FC verder vorm te geven door de beste trainingsmethoden en nieuwste wereldwijde technieken te implementeren om een unieke generatie voetbalspelers op te leiden. Evenals hen voor te bereiden op toekomstige vooraanstaande functies in de sport en het ontwikkelen van capaciteiten van coaches uit de VAE.'

Wereldwijde voetbalnetwerk uit te breiden

Algemeen directeur van Ajax, Edwin van der Sar: 'Dit is een volgende stap voor Ajax. We zijn verheugd om ons wereldwijde voetbalnetwerk uit te breiden met Sharjah FC, een club die op het gebied van het opleiden van talent hetzelfde voor ogen heeft. Ons doel is om samen een sterke jeugdopleiding neer te zetten, de talenten daar naar een hoger niveau te tillen. Ajax heeft de laatste jaren flinke stappen gemaakt in het delen van kennis op dit gebied. De vraag hiernaar neemt toe, we kijken naar partners die goed bij ons passen. Wij zijn ervan overtuigd die in Sharjah FC gevonden te hebben.'