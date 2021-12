Ajax verlengt contract Marc Overmars

Marc Overmars is sinds de zomer van 2012 directeur voetbalzaken bij Ajax. Sinds 1 februari 2013 vervult de voormalige topvoetballer van onder meer Ajax, Arsenal en Barcelona deze functie als statutair bestuurder. “Ik heb het nog steeds erg naar mijn zin en haal veel voldoening uit mijn werk. De samenwerking met mijn collega-directieleden is erg goed, net als met de mensen op de Toekomst met wie ik samenwerk op het gebied van scouting, jeugd, transfers en dergelijke. Ik heb het gevoel dat ik voorlopig nog niet klaar ben bij Ajax, dus ik ga hier graag nog door.”

President-commissaris Leen Meijaard: “De RvC is erg blij met Marc Overmars als directeur voetbalzaken. De prestaties van de onder zijn verantwoordelijkheid samengestelde A-selectie springen natuurlijk het meest in het oog. Het team speelt onder leiding van de door Marc aangestelde Erik ten Hag attractief en is succesvol, zowel nationaal als internationaal. Maar wij zien ook de goede ontwikkeling bij andere voetbaltechnische zaken. Met Marc in het directieteam denken wij dat de stijgende lijn die onze ambitieuze club enkele jaren geleden heeft ingezet, verder doorgetrokken kan worden.”