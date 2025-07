Zwarte Cross zoekt bezoekers met groot huis én groot hart

De Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, zoekt samen met Kamers met Aandacht naar potentiële hospita’s onder het talrijke festivalpubliek. Jongeren die er op hun 18e alleen voor komen te staan omdat ze niet meer veilig thuis kunnen blijven wonen, kunnen terecht bij Kamers Met Aandacht. Deze stichting helpt hen zoeken naar passende woonruimte. De stichting stelt dat, door één tot twee jaar een kamer te verhuren, een veilige plek wordt geboden aan een jongere in een kwetsbare situatie. Het gaat dan om iemand die zelfstandig wil wonen, maar best nog een klein steuntje in de rug kan gebruiken.

Aandacht op de Zwarte Cross

De nieuwe samenwerking focust zich op meer naamsbekendheid voor Kamers met Aandacht. De Zwarte Cross zet zijn mediakanalen in om de non-profitorganisatie te helpen voet aan de grond te krijgen in het voor hen vooralsnog onontgonnen Oosten van Nederland. Op het Stadsplein van de Zwarte Cross (in 2024 goed voor meer dan 140.000 bezoekers verdeeld over vier dagen) adverteert Kamers met Aandacht met een videoboodschap en een reeks portretten van jonge kamerzoekers die zich kort voorstellen.

Hospita’s gezocht!

Bianca van der Neut, directeur: “Kamers met Aandacht richt zich op jongeren van 18 tot 23 jaar die uitstromen uit een (jeugd)zorginstelling of die dak- of thuisloos dreigen te worden. Door een kamer te verhuren via dit initiatief, geven hospita’s hen de kans op een stabiele woonomgeving en een goede start. De jongere kan daar tot rust komen en zo aan de toekomst gaan bouwen. Op dit moment zoekt Kamers met Aandacht voor 36 jongeren in het Oosten een fijne woonplek.”

Meer doen dan festivals alleen

De Zwarte Cross vindt het vanzelfsprekend om meer te doen dan ‘slechts’ festivals uit de grond stampen. Op bijvoorbeeld maatschappelijk vlak willen wij juist óók een voetafdruk achterlaten. Dat is vanaf de eerste editie van de Zwarte Cross een van de belangrijkste pijlers. Rens den Hartog, creatief directeur van de Zwarte Cross: “Wij zijn trots op deze nieuwe samenwerking en hopen van harte dat Kamers met Aandacht voor, tijdens en na ons evenement wordt overspoeld met aanbiedingen. Onder de honderdduizenden bezoekers zullen er vast een aantal zijn met een groot huis en dito hart.”

Voor meer info kunnen Zwarte Crossers (ook nu al) terecht op www.kamersmetaandacht.nl/zwartecross.